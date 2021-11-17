Жители коттеджного поселка в Екатеринбурге ночью остались без света и тепла

Чтобы вернуть свет в дома, энергетики заменили защиту от перегрузок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители коттеджного поселка «Чистые Росы-2» в Екатеринбурге ночью, 17 ноября, начали замерзать из-за отключения электроэнергии. Электричество, за счет которого в домах работает и свет и отопление, пропадало из-за технологического нарушения.

- При поступлении жалоб от жителей аварийно-восстановительные бригады незамедлительно прибыли на место и приступили к осмотру и ликвидации технологического нарушения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании «Россети Урала». - Потребовалась спецтехника для замены защит от перегрузок на энергообъекте. Эти работы были оперативно выполнены в темное время суток. Сейчас клиенты получают электроснабжение в полном объеме.

Электроснабжение в коттеджном поселке энергетики возобновили в районе 2 ночи. Энергетики также отметили, что для того, чтобы жители не оставались без электроэнергии, летом они занимались реконструкцией и строительством. В частности, готовится к вводу в работу новая кабельно-воздушная линия.

- Изменение схемы электроснабжения позволит исключить перегруз оборудования, от постоянно растущих нагрузок не только в Чистых Росах, но и в посёлке Косулино и Прохладный, - отметили в компании.