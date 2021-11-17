Завершены поиски 18-летнего парня, который поехал на заработки в Екатеринбург и пропал

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Завершены поиски 18-летнего Дмитрия Апухтина, который поехал на заработки в Екатеринбург и пропал. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Поиск завершен. Всем спасибо за помощь в поиске, - написали волонтеры.

В комментариях под постом с ориентировкой на поиск Дмитрия волонтеры рассказали, что отряд «Лиза Алерт» более не принимает участия в поиске, но пропавший на этот момент еще не найден. Конкретные причины завершения поисков не уточняются.

Напомним, Дмитрий пропал 22 сентября. На связь он перестал выходить после того, как уехал из Челябинска в Екатеринбург на заработки.

- Уезжал по приглашению друга «быстро заработать денег». Дома его ждет мать больная, требующая ухода. Деньги требовались на операцию, вот он сюда и поехал за заработком. Выходил на связь с матерью один раз. Говорил какие-то странные вещи, - сообщали ранее «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 25-летнего Льва Семухина, пропавшего при странных обстоятельствах 14 сентября. Он вышел из дома и пропал, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.