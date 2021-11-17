В Первоуральске из задымленного подъезда девятиэтажки пожарные спасли 11 человек

В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 14 человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Первоуральске 17 ноября ночной пожар разбудил жителей одного из девятиэтажных домов на проспекте Космонавтов. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. До прибытия спасателей самостоятельно из здания эвакуировались 18 взрослых и двое детей. 11 человек вывели из задымленного подъезда пожарно-спасательные подразделения. В том числе одного человека спасали по автолестнице - его спускали с третьего этажа, на котором горела квартира.
- В 01:30 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда «Первоуральск». В 01:40 огонь локализован, в 01:45 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В 02:18 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Огонь успел повредить домашнее имущество жильцов квартиры, распространившись на площади 20 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.
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