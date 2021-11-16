Сотрудники подложили ему под голову полотенце. Фото: телеграм-канал «Свет Екатеринбург»

В «Гринвиче» охранники скрутили неадекватного мужчину, который бегал в трусах. Инцидент попал на видео. Забег обнаженного уральца завершился у касс «Гиперболы».

- Мужик бегал по ТЦ и кричал что-то неадекватное, охранники скрутили его, сейчас на месте работают медики, - передает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

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