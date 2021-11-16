В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали женщину с наркотиками

Задержанной оказалась 32-летняя не работающая и ранее не судимая местная жительница Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ППС во время патрулирования улиц города задержали девушку с наркотиками. Полицейские обратили внимание на подозрительную женщину и решили проверить ее документы, при общении с правоохранителями она заметно занервничала, поэтому также проверили на наличие запрещенных веществ.

- В результате личного досмотра у нее в левом кармане куртки было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство метилэфедрон весом 0,81 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанной оказалась 32-летняя не работающая и ранее не судимая местная жительница. Она заявила, что купила наркотики для личного пользования, сбывать их она не собиралась. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».