В Свердловской области определили лучших налогоплательщиков

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Власти Свердловской области определили победителей в ежегодном конкурсе за звание лучшего налогоплательщика. По итогам 2020 года в состязании приняли участие 18 уральских предприятий. Награду получили «Уралэлектромедь» и общество с ограниченной ответственностью «Витек».

Также благодарственными письмами наградили «Свинокомплекс «Уральский», «Каменскую Катанку», «Уральскую фольгу», Хладокомбинат №3, птицефабрику «Рефтинская», компанию «Лев» и совладельца сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака.

- Победители конкурса налогоплательщиков продемонстрировали рост платежей в бюджет и выручки по сравнению с предыдущим годом, отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате заработной платы, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Эти предприятия в 2020 году перечислили в областной и местный бюджеты около трех миллиардов рублей. Власти региона отметили, что такие конкурсы стимулируют социальную ответственность бизнеса.