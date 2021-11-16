В Нижнем Тагиле мошенники под видом полицейских выманили у двух пенсионерок 300 тысяч

В обоих случаях возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле телефонные мошенники выманили у двух пожилых людей больше 300 тысяч рублей, рассказав им о том, что их родственники попали в беду. В первом случае пострадала 82-летняя пенсионерка, ей позвонили и рассказали, что ее внук спровоцировал ДТП, и для решения вопроса необходимо передать полицейским 100 тысяч рублей.

- Неизвестный выяснил адрес пенсионерки и пояснил, что к ней подъедет мужчина, которому нужно передать посылку. Пожилая женщина подтвердила, что требуемая сумма у нее имеется, и она сделает все возможное ради внука, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В похожую ситуацию попала и 87-летняя женщина, с которой требовали 800 тысяч рублей. Пенсионерка честно призналась, что у нее есть только 200 тысяч, их и забрали злоумышленники. В обоих случаях возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».