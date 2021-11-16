Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 14:05

В уральском министерстве природы нашли источник нефтяных пятен в реке Патрушиха

Сброс нефтепродуктов произошел в районе Кирпичного переулка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: министерство природы Свердловской области

Фото: министерство природы Свердловской области

Специалисты свердловского министерства природы выяснили, что загрязнение реки Патрушиха нефтепродуктами произошло после слива топлива в ливневки городской канализации в районе Кирпичного переулка в Екатеринбурге. Выяснилось, что местные жители неоднократно жаловались на загрязнение воды и писали обращения с июня по октябрь.

- Установлено, что сброс сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, происходит через организованные водовыпуски городской ливневой канализации, расположенные в районе переулка Кирпичный, 17 и эксплуатируемые МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения, - сообщает пресс-служба министерства природы Свердловской области.

Специалисты провели анализ проб воды из колодцев дождевой канализации, взятых в районе этого участка. В них и обнаружились следы нефтепродуктов. Сейчас министерство природы совместно с природоохранной прокуратурой решают вопрос о принятии мер по выявлению лиц, осуществляющих сброс загрязненных нефтепродуктами сточных вод с территории данной промплощадки.