В уральском министерстве природы нашли источник нефтяных пятен в реке Патрушиха

Фото: министерство природы Свердловской области

Специалисты свердловского министерства природы выяснили, что загрязнение реки Патрушиха нефтепродуктами произошло после слива топлива в ливневки городской канализации в районе Кирпичного переулка в Екатеринбурге. Выяснилось, что местные жители неоднократно жаловались на загрязнение воды и писали обращения с июня по октябрь.

- Установлено, что сброс сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, происходит через организованные водовыпуски городской ливневой канализации, расположенные в районе переулка Кирпичный, 17 и эксплуатируемые МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения, - сообщает пресс-служба министерства природы Свердловской области.

Специалисты провели анализ проб воды из колодцев дождевой канализации, взятых в районе этого участка. В них и обнаружились следы нефтепродуктов. Сейчас министерство природы совместно с природоохранной прокуратурой решают вопрос о принятии мер по выявлению лиц, осуществляющих сброс загрязненных нефтепродуктами сточных вод с территории данной промплощадки.