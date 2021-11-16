В Екатеринбурге назвали адреса еще 20 домов, которые могут попасть под реновацию

В новом списке в числе аварийных обозначены пять домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга назвала еще 20 домов, которые могут расселить и снести в ходе реновации. Все они находятся на Эльмаше на участке улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефская. Здесь располагаются дома, построенные еще во времена Великой Отечественной войны для рабочих. В мэрии отмечают, что их жители уже не один год обращались в районную администрацию с просьбой расселить их.

- Всего здесь находится 20 домов, 5 из них признаны аварийными. Один – нежилым, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

Желтым и красным обозначены дома на Эльмаше, которые могут войти в программу реновации. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В мэрии напоминают, что судьба каждого дома будет решаться индивидуально. Если 2/3 собственников на общедомовом собрании выскажутся за расселение, тогда дом войдет в программу реновации.

Отметим, что слово «реновация» - это народное название. Официально же программа называется «Комплексное развитие территории». На прошлой неделе в мэрии озвучили адреса еще 23 домов, которые могут войти в программу реновации. Они находятся на двух участках на Уралмаше и Эльмаше. Это двухэтажные дома, построенные для рабочих заводов в 40-х годах прошлого века. Корреспондены «Комсомолки» пообщались с их жителями и узнали, действительно ли они хотят расселения.

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