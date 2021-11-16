Планируется, что будут обновлены сразу 224 тысячи квадратных метров дорожного полотна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2022 году отремонтируют сразу 13 улиц, дорожные работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Список уже представили депутатам городской думы. Планируется, что будут обновлены сразу 224 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

В окончательный вошли следующие улицы: Краснофлотцев, Челюскинцев, Гурзуфская, Большакова, Карла Либнехта, Чапаева, Белинского, Чистая, Восточная, Куйбышева, Библиотечная, Луначарского, Луганская.

Напомним, накануне в Екатеринбурге закончилось строительство участка дублера улицы Металлургов. Движение по улице открыли 15 ноября. Мэр отметил, что благодаря открытию этого участка больше не будет пробок в сторону Новомосковского рынка и крупных магазинов. Он подчеркнул, что на дублере улицы Металлургов установили две остановки для общественного транспорта.

Также с 15 ноября на обновленном дублере улицы Металлургов начал курсировать по специальному выделенному участку общественный транспорт.