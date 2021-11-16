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Общество16 ноября 2021 13:19

Главу Сосьвы оштрафовали на 10 тысяч за то, что он снял маску

Сам руководитель городского округа заявил журналистам, что снял ее ненадолго, чтобы попить воды
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
До 26 ноября глава Сосьвинского городского округа может обжаловать решение суда.

До 26 ноября глава Сосьвинского городского округа может обжаловать решение суда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове в понедельник 15 ноября прошло заседание районного суда, на котором главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, оштрафовали за отсутствие маски.

- Он был оштрафован на 10 тысяч рублей, - уточняют в Серовском районном суде. – До 26 ноября есть срок для обжалования решения.

Якобы без маски главу Сосьвы заметили на заседании городской Думы. Как рассказывал журналистам серовского издания «Глобус» сам Геннадий Макаров, маску он снял ненадолго лишь для того, чтобы попить воды. И в этот момент кто-то его сфотографировал.