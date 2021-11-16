В Верхней Пышме бойцы Росгвардии задержали мужчину из федерального розыска

Силовики патрулировали улицы Верхней Пышмы, когда им поступил сигнал о том, в продуктовом магазине сработала кнопка тревожной сигнализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники Росгвардии во время дежурства задержали 33-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Силовики патрулировали улицы Верхней Пышмы, когда им поступил сигнал о том, в продуктовом магазине на улице Уральских Рабочих сработала кнопка тревожной сигнализации.

- Прибывшие по сигналу сотрудники задержали в торговом зале местного жителя, подозреваемого в хищении товара. При проверке по учетам сотрудники выяснили, что гражданин числится в федеральном розыске за аналогичное преступление, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Задержанного доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее стало известно, что в федеральный розыск объявили 17-летнюю свердловскую школьницу Камилу Атаджанову. Девушка пропала еще 13 октября, у полиции имеются основания полагать, что она могла покинуть территорию региона. Она могла уехать вместе со своим молодым человеком.

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