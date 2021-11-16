В Тавде бизнесмена привлекли к ответственности за продажу одежды со знаками известного бренда

Бизнесмена привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде привлекли к административной ответственности индивидуального предпринимателя за продажу контрафактной одежды. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Установлено, что индивидуальным предпринимателем допущено нарушение законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности, средств индивидуализации при реализации одежды известной торговой марки в отсутствие разрешительных документов, - говорится в сообщении.

Официальный представитель бренда заявил, что исключительные права на товарной знак принадлежат компании. При этом с бизнесменом не были заключены договоры об использовании знака. Таким образом, товар индивидуального предпринимателя является контрафактным. Его изъяли.

После окончания проверки прокурор направил в Арбитражный суд Свердловской области заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров).

Продукцию передали на уничтожение. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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