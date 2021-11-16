Свердловчанка зарезала кухонным ножом своего бывшего мужа

Полиция задержала женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 51-летняя женщина зарезала своего бывшего мужа кухонным ножом. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

- Днем 13 ноября 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Ясной, вступила в конфликт со своим бывшем мужем 1964 года рождения, - говорится в сообщении.

В ходе ссоры свердловчанка схватила кухонный нож и нанесла бывшему мужу колото-резанные ранения.

В региональном ГУ МВД добавили, что совершеннолетний сын бывших супругов, услышав шум, пришел на кухню и увидел отца в крови. Они вместе с матерью вызвали скорую помощь и попытались остановить кровотечение, но было уже поздно. Мужчина умер на месте от разрыва крупной артерии.

Полиция задержала женщину. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее, 22 октября 2021 года, в Невьянске 35-летняя женщина забила насмерть чайником собутыльника. От полученных травм мужчина скончался в больнице, а женщину приговорили к пяти года колонии строгого режима.

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