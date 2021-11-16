В Верхней Пышме легковушка влетела в автобусную остановку

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме автомобиль Lada влетел в автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- По предварительной информации, 16 ноября 2021 года водитель автомобиля ВАЗ-2115 при выезде на проезжую часть улицы Петрова в Верхней Пышме не убедился в безопасности своего маневра, не пропустил двигавшийся по полосе автомобиль, - говорится в сообщении.

Отечественный автомобиль врезался в другую легковушку. От удара Lada отбросило на автобусную остановку.

В ДТП пострадала женщина-пешеход. Ее госпитализировали с переломами костей и колена. По данным ведомства, водитель был трезв. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Напомним, что 16 ноября на свердловской трассе произошла авария, в которой погибла семейная пара из Кушвы. Их ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства и причины выясняются.

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