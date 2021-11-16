Елена Чечунова стала главой фракции «Единой России» в свердловском парламенте

Чечунова в свою очередь поблагодарила за оказанное ей доверие. Фото: сайт «Единой России»
Главой фракции «Единой России» в Заксобрании Свердловской области стала Елена Чечунова. Об этом сообщает региональное отделение партии.
- Елена Валерьевна имеет большой опыт такой работы, а то, как действовала фракция партии в предыдущем созыве, является примером для выстраивания подобной работы в муниципалитетах, где у нас также созданы фракции в местных Думах, - заявил секретарь партии Виктор Шептий.
Выборы главы фракции прошли во вторник, 16 ноября. Депутаты выбрали руководителя на заседании.
Чечунова уже возглавляла партию в предыдущем созыве. Шептий отметил, что считает выбор депутатов правильным. Он уверен, что под ее началом фракция будет работать «слаженно и конструктивно».
Чечунова в свою очередь поблагодарила за оказанное ей доверие. Она отметила, что основные принципы работы партийной фракции в региональном Заксобрании уже заложены.
- Важной отправной точкой в работе фракции станет «бюджетное послание», которое представил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обозначив основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на предстоящие три года, - заявила она.
Ранее стало известно, что свердловское отделение «Единой России» хочет передать мандат в заксобрании региона Елене Чечуновой. Место освободилось после ухода Александра Высокинского в Совет Федерации.
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