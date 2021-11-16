В Екатеринбурге в начале ноября снизилось число пассажиров общественного транспорта

В «Гортрансе» объяснили почему даже после нерабочих дней людей в общественном транспорте ездит меньше, чем обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в МУП «Гортранс» заметили снижение числа пассажиров общественного транспорта в начале ноября по сравнению с предыдущим месяцем. По данным предприятия, сначала в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября пассажиропоток снизился на 15%.

Затем, с 8 по 14 ноября, было отмечено снижение на 10%. В «Гортрансе» объяснили, почему даже после нерабочих дней людей в общественном транспорте ездит меньше, чем обычно.

- Считаем, что продолжающее снижение пассажиропотока обусловлено тем, что школы и колледжи продлили режим дистанционного обучения, а также ужесточением ограничения на посещение мест массового скопления (вход по qr-кодам и т.д.), - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУП «Гортранс».

Напомним, что с 30 октября в большинство общественных мест можно попасть только с QR-кодом или справкой, свидетельствующими о вакцинации от коронавируса.