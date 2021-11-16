В Екатеринбурге кондуктор автобуса покурил в форточку прямо во время работы

Теперь сотруднику транспортной компании может грозить штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пассажиры автобуса 05 маршрута, который ездит от Академика Парина на Химмаш, сняли на видео, как кондуктор курит в форточку прямо во время работы. И это притом, что перед ним и за ним висит две наклейки о запрете курения. Видео курящего кондуктора опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- Суровые екатеринбургские кондукторы курят прямо в автобусе, - написала подписчица группы.

На кадрах, к слову, не слышно, чтобы кого-то из пассажиров возмутило поведение кондуктора. Теперь сотруднику транспортной компании может грозить штраф.

- За нарушение требования законодательства о запрете курения в определенных местах предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей, - напомнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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