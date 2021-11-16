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Происшествия16 ноября 2021 10:47

Следователи завели уголовное дело после обнаружения трупа на Балтыме

Из-за сильного разложения личность погибшего долго не могли установить
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Погибшим оказался 22-летний житель Башкирии.

Погибшим оказался 22-летний житель Башкирии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СК возбудили уголовное дело после обнаружение тела на озере Балтым. В июне там нашли труп мужчины, к которому был привязан рюкзак с камнем.

- Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о совершении в отношении мужчины преступления, установлено не было. Из-за имевшихся резких гнилостных изменений причину смерти гражданина экспертам выяснить не представилось возможным, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции пояснили, что погибшим оказался 22-летний житель Башкиии

- По имеющейся информации, судимостей молодой человек не имел. Сейчас сыщики выясняют, что он делал в Свердловской области, а также устанавливают его связи, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.