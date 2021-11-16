Житель Нижнего Тагила украл в поезде у проводника фонарь

Злоумышленник объяснил, что хотел использовать фонарь у себя на даче. Фото: ЛО МВД России на станции Нижний Тагил

На станции «Нижний Тагил» полицейские задержали мужчину, который украл сигнально- осветительный фонарь у проводника в поезде. Злоумышленник объяснил, что хотел использовать его у себя на даче.

- В настоящее время похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), - сообщает линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил.

В полицию обратилась проводник 17-го вагона поезда «Новый Уренгой – Москва». Он рассказала, что во время остановки кто-то украл фонарь, который был в тамбуре.

Такой фонарь есть у каждого проводника. Он нужен, чтобы подавать машинистам специальные световые сигналы при отправлении поезда.

Стражи порядка опросили очевидцев и изучили записи с камер. Похитителем фонаря оказался 51-летний пассажир. Он ехал из Тюмени домой в Нижний Тагил с вахты. Сумму нанесенного ущерба оценили в 3,1 рублей. Фонарь изъяли.

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