На Екатеринбург и Свердловскую область идет аномальное похолодание и снегопад

С 16 ноября в Екатеринбург и Свердловскую область придут морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург и Свердловскую область пришла настоящая зима. С 16 ноября в регион придут морозы. По данным синоптиков на севере региона столбики термометров могут опуститься до отметки в -20 градусов. Также ожидаются снегопады с 16 по 18 ноября.

– Температура на ближайший период будет колебаться от -1 градуса до -16 градусов, будет идти снег, - рассказала Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области.

16 ноября днем температура достигнет до -7 градусов днем, до -9 градусов ночью, но ощущаться температура будет, как -17 градусов.

На следующий день, 17 ноября, за окном погода ожидается -4 градусов днем, однако ночью температура упадет до -18 градусов, а также ожидается снегопад.

18 ноября столбики термометров днем покажут -8 градусов, ночью температура опустится до -10 градусов. В этот день также будет идти снег.

Потепление в Екатеринбурге и Свердловской области прогнозируют на 19 ноября. Воздух прогреется днем до -2 градусов, ночью до -4 градусов, и такое небольшое потепление сохранится до конца недели. Так, 20 ноября днем температура будет близка к 0 градусам, ночью упадет до -2 градусов. 21 ноября днем ожидается -2 градуса, ночью -5 градусов. В выходные также ожидается снегопад.