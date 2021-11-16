О причине рассказал менеджер исполнителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известному певцу Niletto пришлось отменить свое выступление в Екатеринбурге.

Гастрольный тур уральского певца начался большим юбилейным концертом в Москве в Крокусе 5 октября. На нем исполнитель представил новую программу в честь своего 30-летия.

В Екатеринбурге сольный концерт Niletto был запланирован на 4 декабря на сцене «Екатеринбург-Экспо». Но из-за пандемии певцу пришлось перенести выступление.

- Это было совершенно очевидно и понятно, что в условиях пандемии COVID-19 со всеми ограничениями и QR-кодами, когда залы не могут в полной мере запустить зрителей, такой масштабный концерт просто невозможно повести, - сообщил «КП»-Екатеринбург менеджер Niletto Денис.

В родном городе певец выступит весной 2022 года. Об этом сообщила его концертный директор Ирина.

- Концерт перенесли на 27 марта 2022 . Нам бы хотелось бы максимально полноценно выступить для большего количества поклонников и друзей, - рассказала концертный директор исполнителя Ирина.

Также в официальной группе ВКонтакте «Екатеринбург-Экспо» сообщили, что все купленные ранее билеты действительны на новую дату.

Напоминаем, что ранее родители певца из Екатеринбурга, рассказали об отношениях с ним и поделились редкими архивными фото.

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