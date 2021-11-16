На Урале зафиксировали еще 726 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом заразились 169 028 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 726 новых случаев коронавируса. Из них 230 зафиксировали в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 выявили у жителей Алапаевска, Первоуральска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы, Бисерти, Ирбита, Сухого Лога, Верхотурья, Ревды, Режа и других населенных пунктов Свердловской области.

С начала пандемии коронавирусом заразились 169 028 уральцев. Полностью вылечиться удалось 150 009 свердловчанам. За минувшие сутки из больниц выписали 492 человека.

При этом состояние 931 пациента оценивается врачами как тяжелое. 591 житель региона находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 470 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 7 793 уральцев оценивается как средней тяжести.

Также за минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека. Всего с начала пандемии от инфекции умер 7 951 свердловчанин.