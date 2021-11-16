В Нижнем Тагиле открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ

Желающему привиться нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Теперь поставить прививку можно будет в торговом центре «Мегамарт», сообщает TagilCity.ru.

ТЦ находится на улице Фрунзе, 13. Поставить прививку в мобильном пункте можно по будням с 16:00 до 19:00. Желающему привиться нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

С 13 ноября в Нижнем Тагиле заработал пункт вакцинации от COVID-19 на Центральном рынке на улице Газетная. Он работает по будням с 11:00 до 19:00, а по выходным с 09:00 до 18:00.

Кроме того, с 1 ноября еще один пункт вакцинации открылся в ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41. Там поставить прививку можно в будни с 16:00 до 19:00, а в выходные с 12:00 до 17:00.

Также привиться от COVID-19 в Нижнем Тагиле можно в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б. Там точка работает в будни с 16:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 20:00. Помимо этого, пройти вакцинацию можно городских больницах.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка