Фото: пресс-служба администрации города

Уральские каратисты стали пятикратными призерами чемпионата Европы. Спортсмены забрали пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали

- Спортсмены сборной Свердловской области стали обладателями медалей разного достоинства на чемпионате и первенстве Европы по киокушинкай, которые прошли в Польше, - рассказали в пресс-службе администрации города.

В весе до 90 килограмм отличился свердловский каратист Игорь Загайганов, а самые молодые участники уральской команды Глеб Алешин и Валентина Старикова в категории 10-11 лет забрали серебро и бронзу.

Главный тренер свердловской сборной Андрей Чирков отметил, что сборная показала отличный результат. Следующие соревнования пройдут 19 декабря 2021 года в Калининграде.