В Каменске-Уральском завели уголовное дело на «черных лесорубов»

В преступлении может быть замешан директор екатеринбургского коммерческого предприятия, которое занимается лесозаготовками Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ Свердловской области вместе с полицией Каменска-Уральского выявили незаконную вырубку леса в городе и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

- Бригада из четырех человек осенью текущего года осуществляла незаконную рубку древесины в квартале Маминского участкового лесничества в нарушение оформленной декларации. Более 60-ти кубических метров леса было доставлено на производственную площадку для переработки, - рассказал он.

Действия «черных лесорубов» нанесли ущерб в размере около двух миллионов рублей. В преступлении может быть замешан директор екатеринбургского коммерческого предприятия, которое занимается лесозаготовками.

Правоохранители увидели в действиях арендатора лесных участков признаки преступления по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы или штраф от одного до трех миллионов рублей. Сейчас идет расследование.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка