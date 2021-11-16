В Каменске-Уральском завели уголовное дело на «черных лесорубов»

В преступлении может быть замешан директор екатеринбургского коммерческого предприятия, которое занимается лесозаготовками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ФСБ Свердловской области вместе с полицией Каменска-Уральского выявили незаконную вырубку леса в городе и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
- Бригада из четырех человек осенью текущего года осуществляла незаконную рубку древесины в квартале Маминского участкового лесничества в нарушение оформленной декларации. Более 60-ти кубических метров леса было доставлено на производственную площадку для переработки, - рассказал он.
Действия «черных лесорубов» нанесли ущерб в размере около двух миллионов рублей. В преступлении может быть замешан директор екатеринбургского коммерческого предприятия, которое занимается лесозаготовками.
Правоохранители увидели в действиях арендатора лесных участков признаки преступления по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы или штраф от одного до трех миллионов рублей. Сейчас идет расследование.
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