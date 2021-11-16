В Екатеринбурге завершили поиски пропавшего 68-летнего мужчины

На место, где нашли мужчину, приехали родственники и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли пропавшего 68-летнего Беспамятных Николая Агафангеловича. Пожилой мужчина ушел из дома в понедельник, 15 ноября и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к полицейским и волонтерам. В итоге мужчину нашли днем, 16 ноября в десяти километрах от дома.

- Во время патрулирования увидели человека, который похож по ориентировке, остановились, убедились, что это он. После сообщили родственникам, они подъехали, удостоверились, что это он, вызвали на место скорую и полицию, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталья Волкова. - Он не помнит, где он ночевал и не мог объяснить, что с ним. Видно, что он очень замерзший, уставший, плохо двигался.

Напомним, в Екатеринбурге уже месяц не могут найти пропавшую 70-летнюю Валентину Николаевну Лимберг (Колясникову). Она вышла из дома 16 октября, и с тех пор нет никакой информации о ее местонахождении. Пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи.