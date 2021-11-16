На содержание кладбищ в Нижнем Тагиле потратят больше 42 млн рублей

Подрядчик должен будет вместе с представителем мэра каждую неделю объезжать и осматривать кладбища Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на содержание 18 кладбищ хотят потратить 42,3 миллиона рублей. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на госзакупку, которую разместила мэрия.

Подрядчик должен будет оказывать услуги с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года. Ему предстоит заниматься скосом травы, уборкой мусора, вырубкой аварийных деревьев, уборкой снега, посадкой цветов и уходом за ними.

Помимо этого, подрядчик должен будет заключить договор на вывоз отходов I–IV классов опасности с региональным оператором. Для мусора нужно будет установить на кладбищах 26 бункеров объемом восемь кубических метров.

Подрядчик должен будет вместе с представителем мэра каждую неделю объезжать и осматривать кладбища. Если сотрудник администрации заметит недочеты, их нужно будет устранить в течение двух дней. Заявки на конкурс будут принимать до 24 ноября 2021 года.

Следить за порядком нужно будет на следующих территориях:

- Кладбище «Юго-Западное» в микрорайоне Горбуново

- Кладбище в жилом районе Фотеево

- Кладбище «Пихтовые горы»

- Кладбище «Южное» на Старателе

- Кладбище микрорайона Ключики в районе улице Седова

- Кладбище «Центральное» и Мемориал Славы на улице Краснознаменная, 140

- Кладбище «Северное» в микрорайоне Рудник

- Кладбище «Висимское» на улице Трудовая

- Кладбища в селах Елизаветинское, Верхняя Ослянка, Серебрянка, Сулем, деревнях Захаровка, Заречная и Баронская, поселках Уралец, Висимо-Уткинск и Еква

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