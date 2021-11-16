В Кировграде осудили мужчину, который зарезал свою подругу

Суд назначил обвиняемому в убийстве 13 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде осудили 53-летнего Эдуарда Тутынина, который зарезал свою подругу во время ссоры. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 19 апреля 2020 года вечером Тутынин и потерпевшая распивали спиртное в ее квартире. В ходе распития алкоголя между ними на бытовой почве произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой женщина нанесла Тутынину два удара ножом в область бедра и подмышечной впадины, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого злоумышленник четыре раза ударил подругу по голове светильником и воткнул ей нож в грудную клетку. Женщина скончалась на месте.

Как рассказали в СК по Свердловской области, о смерти подруги он по телефону сообщил сестре женщины, не вдаваясь в подробности, но позже все же сказал, что убил ее. После звонка сестра погибшей сразу же вызвала полицейских.

Ранее мужчина был неоднократно судим по таким статьям, как «Грабеж», «Разбой» и «Оскорбление представителя власти». Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.