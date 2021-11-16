Жительница Екатеринбурга пожаловалась на хамство сотрудницы полиции

Горожанка хотела ускоренно заменить паспорт, но сотрудница ей отказала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию о хамстве со стороны сотрудницы органов. Об этом «КП Екатеринбург» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбурженка обратилась в отдел по вопросам миграции, чтобы поменять паспорт.

- По предварительным данным, гражданке подарили путевку в Сочи буквально накануне ее визита в подразделение по вопросам миграции. А на следующий день ей уже было необходимо улетать. Где-то кто-то женщине якобы сказал, что процесс получения нового паспорта можно ускорить за одну тысячу рублей, - рассказал Горелых.

Горожанка предложила сотруднице полиции ускоренно поменять паспорт за деньги. Сотрудница рекомендовала ей покинуть помещение, так как эта процедура является бесплатной.

Горелых объяснил, что замена паспорта занимает десять дней, если человек обращается в районные органы, где прописан. Если он из другого района города, то замена паспорта займет месяц. Начальник пресс-службы ГУ МВД отметил, что женщине не понравились сроки, и она обратилась в полицию с жалобой.

- Что в словах женщины правда, а что вымысел — будет установлено в ближайшее время с принятием необходимых мер реагирования, если информация о грубости в отношении посетителя найдет свое подтверждение, - сообщил Горелых.

Проверка по данному факту уже идет. Ее проводит УМВД по Екатеринбургу, в чьем подчинении находится сотрудница, на которую подали жалобу. Стражи порядка опросят очевидцев и свидетелей. Также они изучат записи камер видеонаблюдения.

- К большому сожалению, бывает и так, когда сотрудникам полиции мстят именно за то, что они выполняют свою работу, как того требует законодательство, - заключил Горелых.

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