Житель Сысерти украл ружье и продал его знакомому за 10 тысяч рулей

На Алексея Гуза было заведено уголовное дело по двум статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Сысерти Алексей Гуз украл ружье и продал его знакомому за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 18 октября 2020 года около 18:00 у Гуза, находящегося в Сысерти, возник преступный умысел на хищение огнестрельного оружия. Так, мужчина согласился на предложение местной жительницы перевезти оружие ее супруга, являвшегося официальным собственником, на новое место, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Через несколько часов злоумышленник решил продать оружие своему знакомому за 10 тысяч рублей. Покупатель и продавец были задержаны, а охотничье ружье было изъято и возвращено владельцу.

На Алексея Гуза было заведено уголовное дело по двум статьям. Суд назначил ему 3 года и 1 месяц лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.