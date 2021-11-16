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Происшествия16 ноября 2021 7:09

Житель Сысерти украл ружье и продал его знакомому за 10 тысяч рулей

Суд назначил ему три года лишения свободы
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На Алексея Гуза было заведено уголовное дело по двум статьям

На Алексея Гуза было заведено уголовное дело по двум статьям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Сысерти Алексей Гуз украл ружье и продал его знакомому за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 18 октября 2020 года около 18:00 у Гуза, находящегося в Сысерти, возник преступный умысел на хищение огнестрельного оружия. Так, мужчина согласился на предложение местной жительницы перевезти оружие ее супруга, являвшегося официальным собственником, на новое место, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Через несколько часов злоумышленник решил продать оружие своему знакомому за 10 тысяч рублей. Покупатель и продавец были задержаны, а охотничье ружье было изъято и возвращено владельцу.

На Алексея Гуза было заведено уголовное дело по двум статьям. Суд назначил ему 3 года и 1 месяц лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.