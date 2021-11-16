В 2022 году в Свердловской области появится пять онкоцентров

В 2021 году на модернизацию первичного звена системы здравоохранения региона было направлено 3,1 миллиарда рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 16 ноября, на заседании Законодательного Собрания региона рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения в регионе.

- Пандемия не помешала развитию уральской медицины, - сказал губернатор Евгений Куйвашев. - Мы запустили программу модернизации первичного звена. На эти цели в 2021 году было направлено 3,1 миллиарда рублей. Медицинские организации получат почти 1,5 тысячи единиц нового оборудования. Также был серьезно обновлен автомобильный парк учреждений здравоохранения - поставлено 276 автомобилей.

В сельских территориях до конца годы появится еще 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также здание для общеврачебной практики.

- В 2022 году планируем создать еще пять онкологических центров, а также переоснастить 15 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, - добавил глава региона.