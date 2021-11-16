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Общество16 ноября 2021 6:59

В Нижнем Тагиле поддержали отмену выборов в гордуму по партспискам

За изменения проголосовало большинство участников публичных слушаний
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Внести изменения в устав города предложил мэр

Внести изменения в устав города предложил мэр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прошли публичные слушания на которых обсудили изменения в устав города, предполагающие переход на мажоритарную систему выборов в муниципальный парламент. По итогам слушаний 207 участников из 251 поддержали идею.

- У нас сейчас смешанная система формирования городской думы. Из 28 депутатов половина избирается по партийным спискам и половина по одномандатным округам. Сейчас предлагается вернуться к системе только одномандатных округов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской дымы Нижнего Тагила.

Проект был внесен в городскую думу мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Теперь его должны рассмотреть депутаты заксобрания Свердловской области.