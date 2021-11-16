В ближайшие три года расходы в Свердловской области превысят доходы на 9 миллиардов рублей

Основные параметры бюджета региона были озвучены на заседании Законодательного Собрания Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 ноября, на заседании Законодательного Собрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев выступил с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2022 год, а также на 2023 и 2024-й. Так, он рассказал, что доходы в регионе прогнозируются на уровне в 332 миллиарда рублей. А расходы – более 341 миллиарда.

- Сохраняется социальная ориентированность бюджета, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Это наш безусловный приоритет. Расходы на социальную сферу составят 236 миллиардов рублей – это порядка 70% от общего объема расходов бюджета. Мы обеспечиваем необходимую финансовую базу для реализации национальных проектов. На эти цели предусмотрено почти 37 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.

При этом вырастет финансовая помощь муниципалитетам. Им планируют перечислить больше 32 миллиардов рублей дотаций.