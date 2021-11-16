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Общество16 ноября 2021 6:38

В ближайшие три года расходы в Свердловской области превысят доходы на 9 миллиардов рублей

При этом только на социальную сферу в регионе будет выделено 236 миллиардов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Основные параметры бюджета региона были озвучены на заседании Законодательного Собрания Свердловской области.

Основные параметры бюджета региона были озвучены на заседании Законодательного Собрания Свердловской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 ноября, на заседании Законодательного Собрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев выступил с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2022 год, а также на 2023 и 2024-й. Так, он рассказал, что доходы в регионе прогнозируются на уровне в 332 миллиарда рублей. А расходы – более 341 миллиарда.

- Сохраняется социальная ориентированность бюджета, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Это наш безусловный приоритет. Расходы на социальную сферу составят 236 миллиардов рублей – это порядка 70% от общего объема расходов бюджета. Мы обеспечиваем необходимую финансовую базу для реализации национальных проектов. На эти цели предусмотрено почти 37 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.

При этом вырастет финансовая помощь муниципалитетам. Им планируют перечислить больше 32 миллиардов рублей дотаций.