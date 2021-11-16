От курток до обоев: специалисты МегаФона выяснили, что купили свердловчане на распродажах

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году. При этом число посетителей на Среднем Урале увеличилось в 1,6 раза. Такие данные получили специалисты МегаФона, изучив с помощью инструментов Big Data интерес жителей ко «Всемирному дню шопинга».

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 49% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший интерес к AliExpress – аудитория онлайн магазина в период акции выросла в 5 раз по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился СберМегаМаркет, а замкнул тройку лидеров Wildberries.

В «Черную пятницу» -2021 оказалось примерно одинаковое количество участников среди мужчин (48%) и женщин (52%). При этом, дамы дольше находились на сайтах и уделили больше времени выбору покупок: они потратили на шоппинг в 2 раза больше трафика.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – ими интересовались 57% жителей Свердловской области, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 12% интернет-пользователей. Интересно, что Средний Урал отличился от других регионов страны повышенным вниманием к строительным материалам. Продукция этой категории заняла уверенное третье место по интересам. Далее расположились книги и товары для здоровья.

В топ-10 населённых пунктов России, жители которых активнее всего приняли участие в «Черной пятнице», вошли два уральских города – Екатеринбург и Тюмень. В списке также числятся Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа и Казань.