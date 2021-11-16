В 2022 году восемь тысяч семей в Сверлдовской области получат областной материнский капитал

О мерах поддержки семей губернатор рассказал на заседании Законодательного Собрания Свердловской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2021 года региональный «материнский» капитал смогли получить почти семь тысяч семей. Об этом на заседании Законодательного Собрания Свердловской области заявил губернатор Евгений Куйвашев.

- В 2022 году будет выдано не менее восьми тысяч сертификатов, - сказал губернатор. - Без сбоев осуществлены адресные меры поддержки - это президентские «школьные» выплаты и единовременные выплаты пенсионерам.

Губернатор также напомнил, что Президентом России была поставлена задача по формированию целостной системы поддержки семей с детьми. Областной «материнский» капитал - это одна из мер регионального компонента этой системы.