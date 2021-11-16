На Урале руководителя муниципального предприятия подозревают в коррупции

Продолжается сбор и закрепление доказательств по делу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области руководящего сотрудника одного из муниципальных унитарных предприятий подозревают в коррупции. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
МУП, о котором идет речь, относится к Пышминскому городскому округу. Дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) на руководителя завел Камышловский межрайонный следственный отдел.
- По данным следствия, в апреле 2019 года подозреваемый, занимая руководящую должность в муниципальном унитарном предприятии, заключил фиктивный договор с одним из индивидуальных предпринимателей на поставку для нужд МУПа необходимой продукции, - говорится в сообщении СК.
При этом руководитель знал, что предприниматель не собирается выполнять договор. Однако на счет ИП перевили деньги. После этого часть суммы, по указу подозреваемого, была перечислена с расчетного счета ИП на счет другого юридического лица.
Позже руководитель обналичил средства и потратил на свои нужды. Эти действия нанесли вред бюджету муниципального образования.
Сейчас делом занимаются сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Продолжается сбор и закрепление доказательств.
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