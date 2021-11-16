Губернатор Евгений Куйвашев заявил о планах выйти к началу 2022 году на 2,7 миллионов жилых квадратных метров в Свердловской области

В 2021 году в регионе возросли темы строительства жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают расти темы возведения жилых домов. За прошедшие девять месяцев 2021 годы было построено на 33% больше квадратных метров, чем за тот же период прошлого года. Об этом в Законодательном Собрании региона 16 ноября рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Рассчитываем сохранить набранный темп и выйти по итогам года на отметку в 2,7 миллиона квадратных метров жилья, - сказал Евгений Куйвашев. – Задача 2022 года – закрепиться на уровне не менее 2 миллионов 770 тысяч квадратных метров.

Глава региона отметил, что существенный импульс развитию территорий придала программа «Стимул», направленная на строительство социальной и транспортной инфраструктуры.

- Только в этом году по программе будет построено пять объектов дорожной инфраструктуры и шесть детских садов, - заявил губернатор.