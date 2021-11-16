Борьба с коронавирусом в Свердловской области обошлась в 8 миллиардов

Деньги выделялись из областного и федерального бюджетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из федерального и областного бюджетов на борьбу с коронавирусом в Свердловской области уже было потрачено 8 миллиардов рублей. Такую сумму сегодня, 16 ноября, озвучил на заседании Законодательного Собрания региона губернатор Евгений Куйвашев.

- Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня, - заявил губернатор. - Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – все это требует серьезных финансовых вливаний.

При этом больше 2 миллиардов рублей было направлено на стимулирующие выплаты для медперсонала и врачей.