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Общество16 ноября 2021 5:57

Борьба с коронавирусом в Свердловской области обошлась в 8 миллиардов

Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Деньги выделялись из областного и федерального бюджетов.

Деньги выделялись из областного и федерального бюджетов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из федерального и областного бюджетов на борьбу с коронавирусом в Свердловской области уже было потрачено 8 миллиардов рублей. Такую сумму сегодня, 16 ноября, озвучил на заседании Законодательного Собрания региона губернатор Евгений Куйвашев.

- Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня, - заявил губернатор. - Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – все это требует серьезных финансовых вливаний.

При этом больше 2 миллиардов рублей было направлено на стимулирующие выплаты для медперсонала и врачей.