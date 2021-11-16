Сотрудники ГИБДД проводят на Урале экспресс-курсы безопасного вождения

На курсах водители могут задать интересующие их вопросы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в Свердловской области экспресс-курсы безопасного вождения для водителей крупных автопредприятий. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

На встречах с водителями инспекторы рассказывают о причинах ДТП, показывают фото и видео с мест аварий, а также обучающие фильмы. Кроме того, сотрудники ГИБДД напоминают уральцам, что выезжать на встречную полосу опасно. Они говорят о необходимости соблюдать скоростной режим и недопустимости пьяного вождения.

- Например, на одной из таких встреч водителям рассказали, что много аварий происходит по вине водителей, которые в нарушение требований ПДД пересекают сплошную линию разметки и допускают столкновение со встречным транспортом, - говорится в сообщении свердловского УГИБДД.

А на встрече с рабочими градообразующего предприятия Качканара, сотрудники местного подразделения ГИБДД рассказали не только об авариях в районе, но и во всей области. Они отметили, что резко выросло число ДТП с участием детей.

На курсах водители могут задать интересующие их вопросы. На них отвечают руководители территориального подразделения ГИБДД.

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