В Екатеринбурге приостановил работу пункт оформления ДТП на Раевской

Вместо закрывшегося пункта, оформить ДТП можно в трех других подразделениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно приостановил работу пункт оформления ДТП, который находится на улице Раевской,9. Об этом предупредили автомобилистов в ГИБДД Екатеринбурга.

- Госавтоинспекция информирует, что сегодня, 16 ноября пункт по оформлению ДТП по адресу: ул. Раевская, 9 по техническим причинам не производит оформление дорожно-транспортных происшествий, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Вместо закрывшегося временно пункта, оформить ДТП можно в подразделениях на Машиностроителей, 53, 3 Интернационала, 15 и Новиской,13. Сотрудники Госавтоинспекции здесь работают в круглосуточном режиме.