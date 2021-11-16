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Общество16 ноября 2021 4:45

В Екатеринбурге приостановил работу пункт оформления ДТП на Раевской

Его закрыли по техническим причинам
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вместо закрывшегося пункта, оформить ДТП можно в трех других подразделениях

Вместо закрывшегося пункта, оформить ДТП можно в трех других подразделениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно приостановил работу пункт оформления ДТП, который находится на улице Раевской,9. Об этом предупредили автомобилистов в ГИБДД Екатеринбурга.

- Госавтоинспекция информирует, что сегодня, 16 ноября пункт по оформлению ДТП по адресу: ул. Раевская, 9 по техническим причинам не производит оформление дорожно-транспортных происшествий, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Вместо закрывшегося временно пункта, оформить ДТП можно в подразделениях на Машиностроителей, 53, 3 Интернационала, 15 и Новиской,13. Сотрудники Госавтоинспекции здесь работают в круглосуточном режиме.