В Свердловской области 40% автолюбителей садились за руль нетрезвыми

32% свердловчан признались, что садились за руль пьяными, но утверждают, что это было давно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 40% автолюбителей признались, что садились за руль нетрезвыми. При этом 60% заверяют, что никогда не ездили на машине, выпив алкоголь. Опрос провел автомобильный сайт Дром.ru.

Из опрошенных 32% свердловчан признались, что садились за руль пьяными, но утверждают, что это было давно, 5% заявили, что делают это периодически и 4% рассказали, что выпивали и ездили на машине «один-два раза за последние годы».

- В среднем по России 39% автомобилистов садились за руль нетрезвыми, - отметили в пресс-службе Дром.ru. - Больше всего «принявших на грудь» ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль нетрезвым.

Интересно, что, по данным сайта, тех, кто никогда не употреблял перед вождением больше всего в Санкт-Петербурге и Пермском крае - около 70%.