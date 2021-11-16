В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 46%

Только в Екатеринбурге за неделю ОРВИ заболели 16 686 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 8 по 14 ноября зарегистрировано 33 310 случаев ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, это выше уровня эпидпорога на 46% и выше уровня прошлой недели на 7,4%.

- В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций за неделю обследовано 69 человек: доминируют риновирусы, также выделены вирусы гриппа A(H3N2), парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, боковирусы, SARS-CoV-2, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Также по данным Роспотребнадзора, чаще всего на данный момент болеют дети до 17 лет (42,6%). При этом из них, согласно статистике, максимальный уровень заболеваемости - среди детей от 0 до 2 лет, далее идут дети от 3 до 6 лет, на третьем месте - дети от 7 до14 лет.

Самый высокий уровень заболеваемости в Богдановиче, Туринском, Сысертском, Ачитском и Артинском городском округе. В Екатеринбурге эпидпорог по данным за неделю превысил эпидпорог на 47,3% (16 686 случаев заболевания ОРВИ), но при этом по сравнению с прошлой неделей ситуация стала улучшаться - эпидпорог снизился на 1,8%.