В Полевском пропал пожилой мужчина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В городе Полевском Свердловской области в понедельник, 15 ноября ушел из дома и не вернулся 68-летний Беспамятных Николай Агафангелович. Его поисками занимаются волонтеры и полицейские.

- Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по городу Полевской. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (34350) 3-43-40, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Пожилой мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 174 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: серо-голубые.

Цвет волос: седые.

На момент пропажи был одет: куртка с капюшоном темно-синего цвета, ветровка чёрного цвета, брюки темно-синего цвета, джемпер темно-зеленого цвета, ботинки зимние чёрного цвета.

Особые приметы: шрам в паховой области, шрам от операции на бедре.

Если вы знаете, где может находиться Николай Агафангелович, сообщите в полицию или руководителю поискового отряда по телефону: +79120379790.