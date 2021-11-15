В Екатеринбурге зооволонтеры спасли кошку, которая застряла в стене жилого общежития

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооволонтеры пришли на помощь кошке, которая застряла в стене жилого общежития на улице Куйбышева. К спасателям обратились местные жильцы, которые рассказали, что усатая находится в плену уже третьи сутки и можешь лишь жалобно мяукать. К счастью, для специалистов «Зооспаса» достать животное из такой ловушки не составило никакого труда.

- Заглядываем камерой в труднодоступную лазейку, сразу видим кошачьи глаза в глубине. Но до кошки все-таки не дотянуться, а удочку туда завести не получится. Поэтому перфоратором делаем небольшую дыру с противоположного края, чтобы через него подогнать животное к выходу, - рассказали в «Зооспасе Екатеринбурга».

Этот план завершился весьма успешно, уже через пару минут хвостатую вызволили на поверхность. Кошка оказалось ручной, ухоженной и с ошейником. Обратившиеся к спасателям жильцы временно забрали животное к себе.