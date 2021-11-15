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Общество15 ноября 2021 16:04

В Екатеринбурге 38-летний мужчина лишился денег с карты после знакомства с девушкой

Преступницей оказалась ранее судимая 32-летняя женщина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщине грозит до шести лет лишения свободы

Женщине грозит до шести лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летний местный житель лишился 8.5 тысяч рублей на банковской карте после знакомства с девушкой. Пострадавший обратился в полицию с заявлением и рассказал, что пригласил в гости свою новую подругу, вместе они стали пить спиртные напитки, а когда мужчина проснулся, то понял, что его карта пропала.

- Подозреваемой в хищении денежных средств оказалась 32-летняя ранее судимая за кражу жительница Екатеринбурга. Ее доставили в отдел, где она призналась в содеянном. Она рассказала, что обналичила деньги, зная PIN-код карты, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.