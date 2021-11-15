Двое конькобежцев из Екатеринбурга стали призерами всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Воспитанники екатеринбургской спортивной школы «Юность» завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту. Владимир Семирунний и Юлия Епифанова стали победителями и призерами среди юниоров и юниорок 18-19 лет.

- Владимир Семирунний поднимался на пьедестал два раза: ему не было равных на дистанции 3000 метров, а в командной гонке на восемь кругов спортсмен стал бронзовым призером. Также третье место заняла Юлия Епифанова в командной гонке на шесть кругов, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На соревнования в подмосковную Коломну приехали больше 160 спортсменов, которые представляют 22 региона страны. По результатам этих состязаний будет сформирован состав сборной России на юниорские этапы кубка мира, которые состоятся в Инцелле (Германия) 27-28 ноября и 4-5 декабря.