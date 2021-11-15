Недавно проведенная историко-культурная экспертиза показала, что здание не имеет признаков археологического культурного слоя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» отремонтируют терминал Б. Недавно проведенная историко-культурная экспертиза показала, что здание не имеет признаков археологического культурного слоя, поэтому нет никаких препятствий для проведения реконструкции. Документ опубликовали на официальном сайте управления охраны объектов культурного наследия по Свердловской области.

- Здание было построено в 1954 году, в настоящие время его используют как терминал для VIP-пассажиров. Территория землеотвода свободна от объектов культурного наследия, может быть использована для хозяйственного освоения, - говорится в документе.

Ранее аэропорт «Кольцово» составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний по итогам весенне-летнего сезона этого года. В список вошли восемь компаний, критерием для которых стала задержка более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.