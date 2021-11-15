В Екатеринбурге 49-летняя женщина отправила телефонным мошенникам 900 тысяч

Как только звонки прекратились, она поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49-летняя женщина отправила мошенникам 900 тысяч рублей. Пострадавшая написала заявление в полицию и рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, и рассказал, что с ее счета пытаются списать все деньги, поэтому нужно срочно перевести сбережения на «защищенные» счета.

- Женщина согласилась, обналичила 250 тысяч сбережений и перевела на указанный неизвестным счет. Затем екатеринбурженке позвонил якобы сотрудник одного из силовых ведомств. Лжесиловик заверил потерпевшую, что ее действия правомерны, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Он уточнил, что на нее пытаются оформить кредит, поэтому необходимо взять зеркальный займ, а полученные деньги перевести на указанный счет. В результате она потеряла еще 650 тысяч. Как только звонки прекратились, она поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию.