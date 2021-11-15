Мэр Екатеринбурга поручил ускорить ремонт и строительство крупнейших дорог города

Например, на ремонт Макаровского моста выделят дополнительные средства, чтобы завершить его реконструкцию на год раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр уральской столицы Алексей Орлов поручил ускорить строительство и реконструкцию крупнейших дорог города. Например, на ремонт Макаровского моста выделят дополнительные средства, чтобы завершить его реконструкцию на год раньше срока.

Также в рамках «Жилье и городская среда» работы пройдут на улицах Хрустальногорская, Евгения Савкова и Косотурской. Как только последнюю введут в эксплуатацию, будут перераспределены потоки транспорта с Суходольской на проспект Академика Сахарова.

- Кроме того, столице Урала будет предоставлена дополнительная субсидия из вышестоящих бюджетов на строительство дорог в самом молодом районе города – Академическом, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Объем финансирования мероприятий по строительству и ремонту дорог, предусмотренных на 2021 год, составил больше пяти миллиардов рублей.