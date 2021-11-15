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Общество15 ноября 2021 13:51

Мэр Екатеринбурга поручил ускорить ремонт и строительство крупнейших дорог города

В этом году на эти цели выделили больше пяти миллиардов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Например, на ремонт Макаровского моста выделят дополнительные средства, чтобы завершить его реконструкцию на год раньше срока

Например, на ремонт Макаровского моста выделят дополнительные средства, чтобы завершить его реконструкцию на год раньше срока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр уральской столицы Алексей Орлов поручил ускорить строительство и реконструкцию крупнейших дорог города. Например, на ремонт Макаровского моста выделят дополнительные средства, чтобы завершить его реконструкцию на год раньше срока.

Также в рамках «Жилье и городская среда» работы пройдут на улицах Хрустальногорская, Евгения Савкова и Косотурской. Как только последнюю введут в эксплуатацию, будут перераспределены потоки транспорта с Суходольской на проспект Академика Сахарова.

- Кроме того, столице Урала будет предоставлена дополнительная субсидия из вышестоящих бюджетов на строительство дорог в самом молодом районе города – Академическом, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Объем финансирования мероприятий по строительству и ремонту дорог, предусмотренных на 2021 год, составил больше пяти миллиардов рублей.